O Atlético ambicionava vender 100% dos direitos do volante Léo Sena para o Spezia, por 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões). Mas, no fim das contas, a negociação com o clube italiano será de 1,25 milhão (aproximadamente R$ 8 milhões) por 90% do passe do atleta. Foi o que o Galo informou nesta quarta-feira (2).

“O clube já havia recebido 180 mil euros pelo empréstimo do atleta. Como o jogador não estava nos planos da atual comissão técnica, a negociação foi entendida como adequada, aprovada pela diretoria e com o aval do órgão colegiado”, disse, em parte da nota.

Léo Sena chegou ao Galo em meados do ano passado, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Para contratar o volante, o Atlético desembolsou algo em torno de R$ 4 milhões ao Goiás.

Anunciado no dia 16 de junho de 2020, disputou somente três partidas com a camisa preta e branca, sendo duas vitórias e um empate, e acabou emprestado ao Spezia.

Confira a nota completa emitida pelo Atlético sobre a negociação:

“Sobre a venda de Léo Sena, o Clube Atlético Mineiro informa que o Spezia tinha a opção de compra de 100% dos direitos do atleta, por 2.3 milhões de euros.

A opção não foi realizada. O Atlético passou a trabalhar a venda do jogador, quando recebeu e aceitou proposta do clube italiano de 1.25 milhão de euros (cerca de 8,1 milhões de reais), por 90% dos direitos do meio-campista. O Clube já havia recebido 180 mil euros pelo empréstimo do atleta.

Como o jogador não estava nos planos da atual comissão técnica, a negociação foi entendida como adequada, aprovada pela diretoria e com o aval do órgão colegiado.”