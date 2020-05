O Goiás faz jogo duro para liberar o meio-campista Léo Sena ao Atlético. Para ter um dos principais destaques do clube esmeraldino, os mineiros terão que colocar a mão no bolso e pagar três vezes mais do que a proposta feita inicialmente.

De acordo com o jornalista Léo Gomide, da Rádio 98 FM e da Band Minas, o alvinegro ofereceu R$ 3 milhões mais o meia-atacante Edinho (com salários integralmente pagos) para bater o martelo por Sena. Contudo, o Goiás rechaçou a investida e estipulou multa de R$ 9 milhões.

Léo Sena tem contrato até o fim do ano e já manifestou o desejo de deixar o clube e buscar nova oportunidade no mercado da bola. A intenção do Atlético, comandado por Jorge Sampaoli, é de contar com o volante de 24 anos ainda nesta temporada. A ver.