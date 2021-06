O Atlético anunciou um acordo com a BDO Brasil, empresa que será responsável por fazer auditoria das demonstrações contábeis do clube, do exercício a findar-se no dia 31 de dezembro de 2021.

O intuito é o de verificar se as transações comerciais do Galo estão adequadamente refletidas nas demonstrações contábeis.

“É muito importante ter as contas auditadas por uma empresa de renome internacional, que segue os melhores padrões de qualidade. Essa iniciativa evidencia a lisura com que a diretoria vem conduzindo os processos no clube”, afirma o diretor financeiro alvinegro, Paulo Braz.

A BDO é a quinta maior empresa de auditoria do mundo, presente em 162 países, com mais de 1600 escritórios. A empresa já prestou serviços para clubes como os ingleses Manchester City e Everton e o escocês Celtic.