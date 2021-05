Com uma equipe quase toda formada por reservas, o Atlético sacramentou neste sábado (8) uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Após ter goleado o Tombense, por 3 a 0, uma semana atrás, no Independência, o Galo ficou no 1 a 1 com o time de Tombos, no Mineirão, e vai disputar sua 15ª final consecutiva da competição.

Sasha abriu o placar para o Alvinegro, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Caíque deixou tudo igual, aos 33 da segunda etapa.

O outro finalista será conhecido neste domingo (9), quando, a partir das 16h, América e Cruzeiro medirão forças. Na ida, o Coelho bateu os celestes por 2 a 1.

Observações

Por conta do placar elástico alcançado no primeiro duelo das semifinais e também em função da Libertadores, prioridade do Atlético na temporada, o técnico Cuca optou por levar a campo uma equipe alternativa, cheia de reservas. Em relação aos 4 a 0 sobre o Cerro Porteño, na terça-feira (4), somente Allan e Igor Rabello foram mantidos entre os titulares diante do Tombense. A maior novidade foi a presença do goleiro Matheus Mendes, substituto de Everson, suspenso.

Trajando uma camisa cinza, o Galo largou na frente aos 7 minutos: depois da cobrança de escanteio de Hyoran, Sasha mandou para as redes.

No segundo tempo, Cuca promoveu modificações para fazer novas observações. E viu o Tombense empatar com um golaço de Caíque, aos 33.

Libertadores

Antes do primeiro jogo da final do Mineiro, marcado para o próximo domingo (16), o Atlético volta suas atenções para a Libertadores. Líder do grupo H, com sete pontos, o Alvinegro encara o América de Cali na quinta (13), às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1 X 1 TOMBENSE

ATLÉTICO

Matheus Mendes; Mariano, Réver, Igor Rabello (Gabriel) e Dodô; Allan, Jair (Alan Franco) e Hyoran (Nathan); Sávio (Vargas), Sasha e Diego Tardelli (Marrony). Técnico: Cuca

TOMBENSE

Felipe Garcia; Lucas Falcão (Moisés), Wesley, Ramon e Manoel; Rodrigo (Paulinho Dias), Marquinhos e Everton Galdino (Caíque); Rodrigo Carioca (Pedrão), Rubens (Jean Lucas) e Keké. Técnico: Rafael Guanaes

DATA: 8 de maio de 2021

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

CARTÕES AMARELOS: Jair e Diego Tardelli (Atlético); Moisés, Jean Lucas e Keké (Tombense)

GOLS: Sasha aos 7 minutos do primeiro tempo; Caíque aos 33 do segundo tempo