Dois técnicos que se conhecem bem, do tempo em que trabalharam nas categorias de base do Botafogo. Dois times muito próximos na tabela, fortes candidatos a uma vaga na Série A do Brasileiro em 2020. Esse é o cenário de mais um desafio americano, na 31ª rodada da Série B.

Às 19h15, o Coelho encara no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO. O Dragão está exatamente onde o time de Felipe Conceição quer chegar: é o terceiro, com 49 pontos, dois a mais do que os mineiros. Uma vitória hoje teria importância redobrada, por neutralizar um dos principais rivais pelo acesso.

Uma chance para confirmar o bom retrospecto como visitante diante de um adversário que passou recentemente por mudança no comando técnico, embora já estivesse no G-4. A diretoria dispensou Wagner Lopes e contratou Eduardo Barroca.

Como tem sido habitual na competição, o Coelho vai encarar ex-atletas: os atacantes Mike, que volta de suspensão, e Aylon. Além disso, o volante Moacir, que reclamou de desconforto no tornozelo, está recuperado e foi confirmado – Barroca não fez mistério sobre os titulares.

Continuidade

Conceição, por sua vez, mantém o mistério, mas só tem uma dúvida, no meio, entre Zé Ricardo e Flávio, para compor o esquema com três volantes.

A semana foi de forte movimentação nos bastidores, com o começo da montagem da equipe para 2020, independentemente da volta à elite ou não. Além do próprio treinador, que teve seu vínculo estendido, o clube anunciou ainda as renovações de contrato do goleiro Airton e do lateral direito Leandro Silva.

O atacante Júnior Viçosa reencontra um time pelo qual conquistou títulos e teve passagem marcante, mas espera manter o bom momento.

“Tive uma bela história lá, mas agora o que importa é o América. A equipe vive um momento muito bom, com a chance de entrar de vez no G-4. É procurar fazer um bom jogo para conseguir mais um bom resultado. Não adianta ficar secando os adversários, temos conversado e lembrado que, se fizermos nossa parte, chegaremos ao nosso objetivo”, destacou o camisa 33.

Atlético-GO x América

Série B do Brasileiro – 31ª rodada

Atlético-GO

Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Oliveira e Nicolas; Nathan, Moacir e Jorginho; Mike, Pedro Raul e Aylon

Técnico: Eduardo Barroca

América

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo (Flávio), Willian Maranhão e Diego Ferreira; Matheusinho e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

Horário: 19h15

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia)

Arbitragem: Vinícius Furlan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira (todos de São Paulo).

TV: Premiere