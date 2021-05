O Atlético encaminhou sua presença na 15ª final consecutiva do Módulo I do Campeonato Mineiro goleando o Tombense por 3 a 0, neste sábado (1), no Independência, na partida de ida entre eles pelas semifinais da competição.

Na volta, que será disputada no próximo sábado (8), às 16h30, no Mineirão, o Galo pode perder até por três gols de diferença que será finalista do Estadual.

O lateral-direito Guga marcou o segundo gol atleticano cobrando pênalti sofrido por Hulk O lateral-direito Guga marcou o segundo gol atleticano cobrando pênalti sofrido por Hulk

A vitória alvinegra deste sábado foi encaminhada ainda no primeiro tempo, mais uma vez com participação decisiva do atacante Hulk, que voltou a jogar centralizado, assim como na última terça-feira (27), quando entrou em campo no intervalo e marcou duas vezes nos 2 a 1 sobre o América, de Cáli, da Colômbia, pelo Grupo H da Copa Libertadores. O camisa 7 alvinegro deu o passe para Hyoran decretar o 1 a 0, e sofreu o pênalti convertido por Guga.

Na etapa final, ele transformou a vitória em goleada com um chutaço, da intermediária, indefensável para o goleiro Felipe Garcia, aos 16 minutos.

Expulsão

Logo depois do gol de Hulk, Tchê Tchê, que já tinha errado uma saída de bola no gol do América de Cáli na última terça-feira, falhou mais uma vez, perdendo uma disputa com Caíque. O meia-atacante invadiu a área, driblou Everson, mas foi derrubado.

O goleiro atleticano foi expulso, o que provocou a entrada do garoto Matheus Mendes, já que o reserva imediato da posição, Rafael, está machucado.

A penalidade foi cobrada por Keké, artilheiro do Campeonato Mineiro, com seis gols, mas Matheus Mendes fez duas grandes defesas, pois pegou ainda o rebote que gerou finalização para o atacante do Tombense.

A partida daí, o time da Zona da Mata sentiu o golpe da perda da penalidade, o Atlético passou a administrar a grande vantagem e praticamente se garantiu na decisão.

Mudanças

Diante do Tombense, Cuca escalou o Atlético com uma formação diferente, com quatro jogadores no meio ¬– Allan, Tchê Tchê, Nathan e Hyoran – e Savarino sendo o companheiro de Hulk no ataque.

Por causa da maratona de jogos pelo Campeonato Mineiro e Copa Libertadores, o lateral-direito Mariano, o zagueiro Igor Rabello, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Nacho Fernández e os atacantes Eduardo Vargas e Keno foram poupados.

Antes de fazer a partida de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tombense, no próximo sábado (8), no Mineirão, o Atlético faz confronto decisivo pelo Grupo H da Copa Libertadores também no Gigante da Pampulha.

Na próxima terça-feira, o Galo recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos. Os dois clubes dividem a primeira posição da chave, com os paraguaios levando vantagem no saldo de gols. Assim, o time comandado por Cuca precisa vencer para se isolar na liderança.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE 0

Felipe Garcia; David, Wesley, Arthur e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias (Marquinhos), Pablo (Caíque) e Jhemerson (Jean Lucas); Rubens (Pedrão) e Keké (Matheus Paquetá). Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO 3

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Dodô; Allan (Alan Franco), Tchê Tchê, Nathan (Matheus Mendes) e Hyoran (Diego Tardelli); Savarino (Igor Rabello) e Hulk (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca

DATA: 1 de maio de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida pela semifinal do Módulo I do Cameponato Mineiro

GOLS: Hyoran, aos 15, e Guga, aos 21 minutos do primeiro tempo; Hulk, aos 16

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

CARTÃO VERMELHO: Everson (Atlético)

CARTÃO AMARELO: Keké (Tombense); Dodô e Allan (Atlético)