Neste domingo (21), dia em que são celebrados os 50 anos da conquista do tricampeonato da Copa de Mundo de Futebol pelo Brasil, o Atlético prestou homenagem nas redes sociais a Dadá Maravilha, jogador que integrou a Seleção e atuava pelo Galo na época.

"Os heróis do tri merecem a nossa eterna homenagem, em especial o nosso ídolo Dario, que fez parte do grande elenco que encantou o mundo em 1970", destacou a página do Atlético no Twitter.

Quarto maior artilheiro do futebol brasileiro, com 926 gols, Dadá atuou pelo Atlético de 1968 a 1972, se sagrando campeão brasileiro, em 1971; jogou também em 1974, 1978, 1979 e 1983.

Um dos gols mais lembrados pelos atleticanos foi, curiosamente, o que ele marcou contra a Seleção, na vitória por 2 a 1 do alvinegro, em 1969.

Hoje com 74 anos, Dario é torcedor fanático do clube e um dos seus maiores símbolos.