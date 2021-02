Em homenagem ao Dia Mundial do Rádio, o Atlético divulgou neste sábado (13) uma narração do saudoso Willy Gonser e do repórter Roberto Abras, na Rádio Itatiaia, em uma das mais marcantes goleadas da história do clube.

Em um post no Twitter, o Galo disponibilizou narrações de gols dos 4 a 0 em cima do Cruzeiro, em 29 de abril de 2007, pela partida de ida da final do Campeonato Mineiro.

As narrações são dos tentos de Danilinho, que chapelou o goleiro Fábio antes de estufar as redes, e de Vanderlei, no famoso “gol de costas”, com citação ao terceiro gol, anotado por Marcinho. Éder Luís foi o autor do primeiro gol do jogo.

🎙️Hoje é #DiaMundialDoRádio, o responsável por permitir que, mesmo os que não podem enxergar, sintam a emoção de ser Atleticano. 🖤 pic.twitter.com/YAKsrScoep — Atlético 😷 (@Atletico) February 13, 2021

O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, data escolhida pela Unesco, em 3 de novembro de 2011