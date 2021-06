O Atlético divulgou, na tarde desta quarta-feira (9) que chegou a um acordo para o pagamento da dívida que o clube possui com a família de Ricardo Guimarães.

De acordo com o Atlético, o empresário assinou aditivos que concederam descontos importantes em relação ao valor original. A dívida passou de R$ 247 milhões para R$ 85 milhões, após o fechamento do acordo, que inclui pagamentos parcelados e patrocínio.

Veja o formato do acordo divulgado pelo Atlético:

a) 3,9 milhões de reais em quatro parcelas anuais: a primeira de 900 mil, em julho de 2021; e as outras três de um milhão, sempre no mês de julho, em 2022, 2023 e 2024;

b) 16,1 milhões de reais em 92 parcelas mensais de 175 mil, sendo a primeira e a segunda em junho de 2021;

c) 65 milhões de reais serão quitados através da cessão do direito ao patrocínio máster da camisa do time profissional masculino, pelo período de 6,5 anos, a partir de janeiro de 2022, o que equivale ao investimento de 10 milhões de reais por ano de patrocínio. Esse período poderá ser reduzido ou ampliado, de acordo com a valorização do patrocínio máster. O período máximo para o caso de ampliação é de 9 anos.