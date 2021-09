O Atlético pode ficar sem um de seus principais destaques no jogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (21), no Allianz Parque. O clube alvinegro informou que o lateral-esquerdo Guilherme Arana ainda se recupera de uma pancada no joelho direito e é dúvida para a partida de ida das semifinais da Copa Libertadores.

Arana sofreu a pancada durante a vitória do Galo sobre o Sport, por 3 a 0, no último sábado (18), pelo Campeonato Brasileiro. Aos 27 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo deixou o gramado de maca e foi substituído por Dodô.

Caso o camisa 13 não possa enfrentar o Palmeiras, será a terceira vez que ele desfalca o Atlético nesta edição da Copa Libertadores.

Nas duas partidas das oitavas de final, contra o Boca Juniors, Arana defendia a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sem ele, o zagueiro Junior Alonso foi improvisado na lateral esquerda na Argentina, e Dodô começou o confronto da volta em Belo Horizonte.