O Atlético divulgou que mais de mil cadeiras cativas da Arena MRV já foram vendidas até a manhã desta segunda-feira (19).

A comercialização, que no momento está disponível apenas para os sócios torcedores do clube da modalidade Galo na Veia Preto, começou no último sábado.

Dois tipos de cadeiras cativas estão disponíveis. O primeiro custa R$ 40.980,00, com localização no meio de campo, tendo os assentos numerados e com a possibilidade de serem identificados com o nome que o titular escolher.

Na outra modalidade, que tem o valor de R$ 30.980,00, as cadeiras estarão situadas a partir da intermediária do campo, sem serem numeradas, podendo o usuário assistir aos jogos em qualquer lugar disponível.

Quem adquirir o asssento vai poder usufruir do espaço por 15 anos.

Localizado no bairro Califórnia, região Nororeste de Belo Horizonte, o estádio tem previsão de inauguração para 2022.

Parcelamento

Os interessados poderão parcelar o valor em 5,10, 15 ou 20 vezes sem juros, e 30 vezes com juros.

O Banco BMG oferece parcelamento em 36, 48 ou 60 vezes, também com acréscimo.

Os sócios da modalidade Galo na Veia Prata vão poder adquirir as cadeiras a partir desta terça (20). Já os do Galo na Veia Branco terão essa possibilidade a partir do dia 23 de outubro. A venda para não sócios vai começar no dia 26 de outubro.

A comercialização está sendo realizada exclusivamente pelo site http://www.arenamrv.com.br.

O proprietário de uma cadeira cativa na Arena MRV ainda terá preferência na compra de ingressos para shows e eventos durante toda a vigência do contrato.