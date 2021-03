O Atlético informou na tarde desta quarta-feira (31), quando a delegação viaja para Poços de Caldas, que o zagueiro Réver e o volante Jair seguem em Belo Horizonte e, com isso, ficam de fora da partida desta quinta (1), contra a Caldense, válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

De acordo com o clube, o capitão sentiu incômodo no joelho direito e foi preservado do duelo contra a Veterana. O volante, por sua vez, fica na Cidade do Galo para fazer aprimoramento da parte física.

Réver, inclusive, havia sido poupado na última rodada, quando o Galo encarou o Coimbra, na estreia do técnico Cuca. Na ocasião, ele estava, assim como Jair - o volante foi titular no confronto - cuidando do condicionamento.