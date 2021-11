O Atlético inicia, nesta segunda-feira (8), às 16h, a venda, exclusivamente online, de ingressos para o duelo com o Corinthians, marcado para esta quarta, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com novo reajuste, o preço dos bilhetes vai variat de R$39, 20 a R$250.

A prioridade para a compra das entradas, como de praxe, será dos sócios-torcedores do clube. A venda para o público geral está prevista para começar na manhã desta terça.

Confira os detalhes da venda:

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:

08/11 (16h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

08/11 (22h): GNV Prata (55% de desconto)

09/11 (8h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

09/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV

09/11 (13h): Não sócios

Encerramento da venda on-line: 10/11 (14h)

Sócios GNV de todas as categorias poderão comprar o seu ingresso, com o respectivo desconto, e mais 01 (um) ingresso adicional com 50% de desconto.

Sócios que possuem planos GNV Kids podem requisitar, sem custo, no ato da compra, um ingresso para cada cartão GNV Kids cadastrado, no mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única) não precisam fazer teste de Covid. Basta levar o comprovante de vacinação do App Conect SUS, IMPRESSO, ou cópia do cartão de vacinação. Os testes e comprovantes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS:

Laranja Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20

GNV Prata: R$50,40

GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00

Ingresso Adicional: R$56,00

Inteira: R$112,00

Laranja Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20

GNV Prata: R$50,40

GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00

Ingresso Adicional: R$56,00

Inteira: R$112,00

Amarelo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20

GNV Prata: R$50,40

GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00

Ingresso Adicional: R$56,00

Inteira: R$112,00

Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20

GNV Prata: R$50,40

GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00

Ingresso Adicional: R$56,00

Inteira: R$112,00

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80

GNV Prata: R$75,60

GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00

Ingresso Adicional: R$84,00

Inteira: R$168,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80

GNV Prata: R$75,60

GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00

Ingresso Adicional: R$84,00

Inteira: R$168,00

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$63,70

GNV Prata: R$81,90

GNV Branco / GNV Clubes: R$91,00

Ingresso Adicional: R$91,00

Inteira: R$182,00

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$88,20

GNV Prata: R$113,40

GNV Branco / GNV Clubes: R$126,00

Ingresso Adicional: R$126,00

Inteira: R$252,00

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

OS PORTÕES DE ACESSO À ESPLANADA E AO ESTÁDIO SERÃO ABERTOS ÀS 16h.

CONDIÇÕES DE ACESSO AO ESTÁDIO:

1. Apresentar o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, IMPRESSO).

2. a) Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única): apresentar comprovante IMPRESSO de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina).

b) Torcedores não plenamente vacinados: apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.

Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;

3. Apresentar documento de identificação;

4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.

TESTES: Serão aceitos somente resultados IMPRESSOS dos testes tipo RT - PCR ou testes rápidos de Antígeno, realizados no período de 72 horas que antecede a partida, em qualquer laboratório. Com os descontos negociados pelo Clube, os preços do teste rápido de Antígeno variam de 39 a 82 reais. É necessário apresentar o voucher do ingresso para obter o desconto.

