Apoiado nas experiências traumáticas de 2018 e 2019, o Atlético inicia nesta quinta-feira (6), diante do Unión, da Argentina, às 21h30, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, a caminhada na Copa Sul-Americana, competição que será encarada de outra maneira pelo clube nesta temporada 2020.

E a importância dada a ela pelo treinador Rafael Dudamel deixa isso evidente. “O planejamento deste início de temporada foi focado nesta competição. Vamos chegar com uma quantidade de minutos jogados e um trabalho acumulado valioso para começar bem”, declarou o venezuelano em entrevista coletiva na última quarta-feira (5), no centro de treinamentos do Newell’s Old Boys, em Rosario, onde o Galo se preparou para encarar o Unión na vizinha Santa Fé.

CLIQUE PARA AMPLIAR CLIQUE PARA AMPLIAR

A importância dada pelo Atlético e por Dudamel à Copa Sul-Americana está diretamente ligada ao fato de ser o grande título mais possível para o clube, que disputa ainda o Brasileirão e a Copa do Brasil, competições em que terá a concorrência de equipes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio.

Favoritismo

Além de querer conquistar a Sul-Americana, um título inédito para o futebol mineiro, o Atlético inicia a caminhada no torneio carregando a marca de ser um dos favoritos ao título.

Neste duelo contra o Unión mesmo, esse papel cabe ao Galo. E administrar essa situação é uma preocupação do treinador.

“É um bom time, que tem um bom trabalho, com uma configuração tática bem definida, com identidade muito bem estabelecida. Como sempre, o jogador argentino deixa sua luta e sua competitividade e vai fazer dessas características um jogo especial”, afirmou Dudamel, que prega respeito ao time de Santa Fé.

O confronto de volta entre Atlético e Unión Santa Fé será em 20 de fevereiro, às 21h30, em partida que o Galo pretendia jogar no Mineirão, mas terá de mandar no Independência por causa de um evento no Gigante da Pampulha.