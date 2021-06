Everson estreia na Copa do Brasil pelo Atlético nesta quarta-feira (2)

O Atlético inicia na noite desta quarta-feira (2) a caminhada em busca do segundo título da Copa do Brasil em sua história. A estreia na terceira fase da competição é contra o Remo, às 19h, no Baenão. Pelo fato de disputar a Libertadores, o Atlético não jogou as duas etapas anteriores do torneio nacional.

Para o encontro com os paraenses, o técnico Cuca será obrigado a fazer muitas mudanças em relação à equipe que estreou com derrota diante do Fortaleza, no último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

Com seis atletas convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas e Seleção Olímpica, o Atlético não terá quatro de seus atletas titulares para a partida contra o Remo: Guga, Guilherme Arana, Alonso e Savarino. Vargas e Alan Franco, que vêm sendo suplentes, completam a lista.

Já o Remo chega à competição após ter eliminado o Esportivo (RS) e o CSA nas duas primeiras fases. A equipe paraense estreou com empate na Série B, diante do CRB, por 2 a 2.

O time treinado por Paulo Bonamigo está invicto na temporada, com dez vitórias e seis empates, e tem dois desfalques certos para o encontro com o Atlético: os atacantes Erick Flores e Rafinha, que já disputaram a competição por outros clubes.

A FICHA TÉCNICA

REMO

Vinícius; Thiago Ennes, Sueliton, Rafael Jansen e Marlon; Lucas Siqueira, Uchôa e Felipe Gedoz; Jefferson, Lucas Tocantins e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Igor Rabello, Rever e Dodô; Allan, Tche Tchê e Nacho; Savinho (Sasha), Marrony e Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 2 de junho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Baenão

CIDADE: Belém (PA)

MOTIVO: Terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Anotônio Dib Moraes de Souza, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva, todos do Piauí

TRANSMISSÃO: Premiere