O Atlético inicia, a partir das 20h desta quinta-feira (5), a venda de ingressos para o jogo de volta das seminais da Copa Sul-Americana, contra o Colón, da Argentina.

Mesmo antes da primeira partida do confronto ser realizada, no próximo dia 19, os atleticanos já podem adquirir as entradas para o jogo do dia 26 de setembro, que será realizado no Mineirão.

A venda dos ingressos, que variam de R$30 (Sócios) a R$150, será feita tanto pela internet, como presencialmente, nos pontos de venda divulgados pelo clube (veja abaixo)

Confira os preços dos ingressos por setor:

Roxo Superior (Portão B)

GNV Preto +1: R$ 65,00

GNV Preto +2: R$ 130,00

GNV Preto +3: R$ 195,00

GNV Prata: R$ 65,00

GNV Branco / Clubes: R$ 75,00

Não sócio: R$ 150,00

Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Prata: R$ 40,00

GNV Branco / Clubes: R$ 50,00

Não sócio: R$ 100,00

Vermelho Superior (Portões D e E)

GNV Prata: R$ 40,00

GNV Branco / Clubes: R$ 50,00

Não sócio: R$ 100,00

Laranja Superior (Portão F)

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,00

Não sócio: R$ 80,00

Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,00

Não sócio: R$ 80,00

Amarelo Superior (Portão C)

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,00

Não sócio: R$ 80,00

Amarelo Inferior (Portão C)

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,00

Não sócio: R$ 80,00

Pontos de venda físicos

De segunda a sexta-feira

10 às 17h - Lojas do Galo Savassi, Lourdes, Sion e Betim Centro.

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 21h – Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey

Sábados

10 às 12h - Loja do Galo Sion

10 às 17h - Loja do Galo Lourdes

10 às 19h - Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 21h - Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey

Domingos

14 às 20h - Lojas do Galo Monte Carmo Betim, Shopping Del Rey e Minas Shopping

*Informações disponibilizadas no site do clube