O primeiro desafio do Atlético na temporada 2022 foi lançado no último sábado (22), logo após o empate por 0 a 0 com o América, no Mineirão, que garantiu ao time do técnico Cuca o bicampeonato mineiro: o primeiro tri do Módulo I neste século.

Desde 2001, já foram registrados cinco bicampeonatos no Campeonato Mineiro, contando com este atleticano de 2020/2021, mas o time que alcançou o feito nunca conseguiu a terceira taça seguida nas quatro oportunidades anteriores.

Em 2022, o Atlético vai buscar o primeiro tricampeonato mineiro deste século

O Cruzeiro teve essa oportunidade por três vezes. Primeiro, em 2005, após levantar a taça em 2003 e 2004, mas foi derrotado pela filial Ipatinga na decisão. Depois, em 2010, não chegou nem à decisão, pois caiu nas semifinais novamente diante do time do Vale do Aço.

O bicampeonato mineiro conseguido pelo Atlético em 2012 e 2013, sob o comando de Cuca, deu ao clube a chance do tri em 2014, mas o Galo perdeu o título para a Raposa, na decisão, com dois empates sem gols, num enredo idêntico ao de 2021.

Em 2020, os cruzeirenses tiveram a terceira chance de buscar o tricampeonato mineiro neste século, mas na primeira temporada em que jogaram a Série B do Campeonato Brasileiro não chegaram nem às semifinais da competição.

Agora, o Atlético tem a quinta chance do primeiro tricampeonato mineiro deste século na temporada 2022.

História

O tricampeonato chegou a ser um trauma para os alvinegros, que viram seus três principais rivais alcançarem o feito muito antes dele, que fracassou . O América foi o primeiro, logo em 2018, na quarta edição do Campeonato da Cidade (Mineiro).

Ainda na Era do Amadorismo, o Palestra Itália (Cruzeiro), foi tricampeão em 1928, 1929 e 1930, logo após o Atlético fracassar na sua primeira tentativa, pois foi bicampeão em 1926 e 1927.

No primeiro ano da Era do Profissionalismo, 1933, o Galo entrou na competição podendo chegar ao tri, mas perdeu a taça para o Villa Nova, que engatou uma sequência até 1935, sendo tetra.

Isso foi possível porque o Campeonato Mineiro teve dois campeões em 1932, Atlético e Villa Nova, com a disputa de duas ligas paralelas e ambas reconhecidas posteriormente pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

Ainda nos anos 1930, o Galo foi bicampeão em 1938 e 1939, mas numa final direta contra o Palestra Itália, em 1940, perdeu sua terceira chance de ser tri.

Na década de 1940, mais três bicampeonatos, em 1941/1942, 1946/1947 e 1949/1950, com os rivais impedindo o tricampeonato alvinegro.

Em 1943, o Cruzeiro ficou com a taça e engatou um tri que foi até 1945. Em 1948, o América levantou a taça, garantida no polêmico jogo contra o Atlético, na Alameda, que ficou conhecido pelo famoso “Gol do Guarda”.

Em 1951, foi disputada a primeira decisão direta de Campeonato Mineiro no Estádio Independência, inaugurado no ano anterior para ser uma das sedes da Copa do Mundo realizada no Brasil, mas o Villa Nova impediu o tricampeonato atleticano.