Em seu terceiro jogo consecutivo como mandante no Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrentará o Corinthians, nesta quarta-feira (10), às 19h. Os torcedores estão embalados pela boa fase do time, e 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida no Mineirão.

As vendas começaram nessa segunda-feira (8) para os sócios Galo na Veia, categorias GNV Preto e GNV Forte e Vingador e, diferentemente do jogo passado, esses associados podem comprar apenas um ingresso adicional.

Essa decisão aconteceu após os sócios GNV Prata e GNV Branco terem sido prejudicados na venda passada, para o clássico contra o América, no domingo (7), e muitos ficarem sem ingresso.

Até o momento, as vendas para o duelo de quarta-feira continuam para todos os sócios e não sócios. Os preços variam por setor e as regras de entrada permanecem as mesmas. Além do ingresso, é necessário levar documento com foto, comprovante das duas doses da vacina contra a Covid-19 ou o teste PCR negativo feito há, no máximo, 72 horas.

O Galo bateu o próprio recorde de público no novo Mineirão duas vezes consecutivas. No duelo contra o Grêmio, no dia 3 de novembro, 56.624 torcedores foram ao estádio. Contra o América, no último domingo (7), 60.142.

