O Atlético estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Com uma atuação muito ruim, o Galo perdeu por 1 a 0 para o Unión La Calera, na noite dessa terça-feira (21), no estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase do torneio.

Com uma equipe formada em sua maioria por reservas, o Alvinegro pouco criou na partida e não conseguiu reagir após ver o meia Lobos abrir o placar, aos 18 minutos do segundo tempo.

Melhor para o La Calera que, mesmo sem apresentar um futebol envolvente, tomou a iniciativa das jogadas durante todo o duelo e foi premiado com o triunfo diante da sua torcida.

Para avançar no torneio, o Galo terá que vencer por dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Independência. Caso o Atlético vença por 1 a 0, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o gol marcado fora de casa é critério de desempate.

Antes da decisão pela competição continental, a equipe alvinegra volta o foco para o Campeonato Brasileiro, quando vai enfrentar o Grêmio, no sábado, às 19h, na Arena do Grêmio, pela sexta rodada da competição.

O jogo

Com uma equipe composta em sua maioria por reservas e atuando em um gramado sintético, o Atlético iniciou a partida precavido, evitando se expor.

Mesmo com maior posse de bola, o La Calera pouco ameaçou o gol defendido por Cleiton.

Pouco intenso e carente de maior inspiração na criação de jogadas, a equipe chilena apostava em bolas alçadas na área, que foram interceptadas sem dificuldades pela defesa alvinegra.

A baixa intensidade da partida também se deu pela falta de ímpeto ofensivo do Galo. A falta de entrosamento era perceptível, e o meio campo do time comandado pelo técnico Rodrigo Santana não conseguiu municiar os atacantes.

O melhor momento do Atlético na primeira etapa foi aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Adilson escorou para trás, e Jair desviou com perigo ao gol de Batalla.

A resposta do La Calera veio aos 41 minutos com Larrondo. O centroavante finalizou com força, da entrada da área, e Cleiton defendeu.

Segundo tempo

No primeiro minuto do segundo tempo, quase o primeiro gol do time chileno. Após falha de Igor Rabello, a bola sobrou para Larrondo, que invadiu a área e, de frente para o gol, finalizou para fora.

Mal na partida, o Galo seguiu sem levar perigo ao gol adversário e viu o La Calera crescer no jogo.

Aos 18 minutos, após cruzamento pela esquerda, Lobos apareceu nas costas de Guga e cabeceou no canto direito para abrir o placar.

O time chileno quase ampliou o marcador aos 27 minutos. Zúñiga cobrou falta por baixo da barreira e a bola passou com perigo à meta atleticana.

Aos 42, o goleiro alvinegro apareceu, mais uma vez. Lobos fez jogada individual, passou por dois marcadores, finalizou da entrada da área, e o camisa 12 do Galo defendeu.

FICHA DO JOGO

Unión La Calera 1

Battalla; Andía, Vilches, Alvarado e Wiemberg; Matias Laba, Juan Leiva, Franco Lobos e Zúñiga (Navarrete); Larrondo e Walter Bou (Leyton). Técnico: Francisco Meneghini

Atlético 0

Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Patric; Adilson e Jair (Terans); Vinícius, Nathan (Bruninho) e Chará; Alerrandro (Maicon Bolt). Técnico: Rodrigo Santana

DATA: 21 de maio de 2019

LOCAL: Estádio Nicolás Chahuán Nazar

CIDADE: La Calera, no Chile

MOTIVO: Jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana

GOLS: Lobos, aos 18 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Roddy Zambrano, auxiliado por Luiz vera e Edwin bravo, todos do Equador

CARTÕES AMARELOS: Walter Bou e Leiva (La Calera) e Igor Rabello (Atlético)