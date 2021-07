Exemplo de força, perseverança e amor ao Atlético, o torcedor Felipe Silveira faleceu na manhã desta quinta-feira (29), em Belo Horizonte, aos 36 anos. Silveira lutava contra um câncer de estômago desde 2018. O comunicado foi feito pelo pai de Felipe, no próprio perfil do torcedor.

Bom dia amigos!

Hoje às 5hs da manhã nosso guerreiro lutou sua última luta.

Deus precisava de alguém como meu filho e o buscou.

Meu orgulho, meu amor, honra ter vivido ao seu lado. Orgulho de ser seu Pai.#VaiEmPazFelipe@Atletico @ArenaMRV — 🐔Felipe-Fiu Galo (@FelipewtsGalo) July 29, 2021

O atleticano ganhou notoriedade nas redes sociais desde junho, ao falar abertamente da gravidade da sua enfermidade, inclusive, admitindo o insucesso dos últimos tratamentos e a pouca possibilidade de cura.

Em um desabafo, Felipe lamentou as pequenas chances que teria de conhecer a Arena MRV, casa do Alvinegro, prevista para ser inaugurada no segundo semestre de 2022.

Ao saber da paixão de Silveira pelo Atlético, a diretoria do clube se mobilizou para homenageá-lo. O atacante Hulk, o presidente Sérgio Coelho e até o mascote “Galo Doido” fizeram uma visita ao torcedor no hospital.

Após a notícia do falecimento de Felipe, o Galo publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.