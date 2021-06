O Atlético divulgou um posicionamento de pesar sobre a morte do ex-atacante Silvestre, que faleceu nesta quarta-feira (16), em Itabirito, na Região Central de Minas, de causas naturais, aos 88 anos.

"O Atlético lamenta o falecimento de Silvestre Martins Fernandes, ocorrido hoje (16) em Itabirito-MG, sua cidade natal. Silvestre atuou pelo #Galo nos anos de 1952 e 1961. O clube deseja força aos familiares e amigos neste momento de consternação", publicou o Alvinegro nas redes sociais

Além das duas passagens pelo Galo, Silvestre foi campeão mineiro pelo Siderúrgica, de Sabará, em 1964.

Outro feito na carreira do ex-jogador foi a participação no primeiro jogo da história do Mineirão. Na ocasião, o ex-atacante defendeu a Seleção Mineira no amistoso contra o River Plate, da Argentina, que inaugurou oficialmente o Gigante da Pampulha.

No duelo em questão, Silvestre iniciou a partida como titular e foi substituído por Jair Bala, ídolo do América, no segundo tempo.