O Atlético anunciou nesta terça-feira (13), durante a transmissão da #LiveGalo, no canal da TV Galo no YouTube, o lançamento da campanha #GaloSolidário. Trata-se de uma iniciativa do clube e do Instituto Galo, visando à arrecadação de valores a serem convertidos em cestas básicas para pessoas e famílias que vêm passando necessidades neste período de pandemia.

Como destacou o presidente alvinegro, Sérgio Coelho, durante a transmissão, a expectativa é de que, no mínimo, 113 toneladas de cestas sejam adquiridas.

"Estamos muito felizes por lançar a campanha #GaloSolidário, num momento tão difícil pelo qual todos estão passando. É muito importante o envolvimento do Clube Atlético Mineiro. Significa sensibilidade e comprometimento com nossa sociedade. Um clube que quer ser referência na América Latina e em gestão tem que se conectar com a sociedade e ter responsabilidade social”, afirmou.

“Particularmente fico muito feliz. Como todos sabem, faço filantropia há 47 anos. Estão envolvidos nesta campanha todos os nossos atletas, bem como os demais funcionários, diretoria, conselheiros, patrocinadores... E convido a Massa atleticana e toda a sociedade para vir conosco. Será um sucesso”, completou.

Embaixador da campanha e gerente de futebol do Galo, Victor espera que não só a Massa, mas também outras torcidas possam se engajar com esse projeto.

"Foi algo que partiu de uma conversa informal minha com o Cuca, de fazer alguma campanha que pudesse beneficiar famílias neste tempo de pandemia. Foi muito bem aceito. Uma campanha que, apesar de ser conduzida dentro do clube, de adesão inicial do clube, se faz visando beneficiar a sociedade de modo geral. Não é exclusiva do Atlético. Independe de camisa e clube, é de engajamento da sociedade", destacou.

Para colaborar, basta fazer sua doação na conta abaixo:

Titular: Instituto Galo

CNPJ: 35.777.212/0001-64

Banco: 318 BMG

Agência: 0005

Conta: 9688226-3