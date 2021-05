O Atlético tem a chance de se classificar matematicamente para as oitavas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (13), diante do América de Cáli, da Colômbia. Mas, para entrar em campo no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, com essa possibilidade, precisa primeiro que o La Guaira, da Venezuela, seja derrotado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em partida que será nesta quarta-feira (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Universitário, em Caracas.

Os venezuelanos somam três pontos, pois empataram as três partidas disputadas até agora e, em caso de derrota, poderão chegar, no máximo, aos nove pontos.

Goleada sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, na semana passada, no Mineirão, garantiu ao Atlético a liderança isolada do Grupo H da Copa Libertadores. Agora, na próxima quinta-feira, o time do atacante Savarino pode se classificar de forma antecipada às oitavas de final da competição Goleada sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, na semana passada, no Mineirão, garantiu ao Atlético a liderança isolada do Grupo H da Copa Libertadores. Agora, na próxima quinta-feira, o time do atacante Savarino pode se classificar de forma antecipada às oitavas de final da competição

Se ganhar do América de Cáli nesta quinta-feira, o Galo alcança dez pontos e não pode ser superado também pelos colombianos, que ocupam a lanterna do Grupo H com apenas um ponto nas três primeiras rodadas.

Esta combinação de resultados faz do jogo Cerro Porteño x Atlético, na outra quarta-feira (19) da semana que vem, em Assunção, praticamente uma decisão antecipada do primeiro lugar da chave para a equipe de Cuca.

Isso porque, até com um empate, dificilmente o Atlético deixaria de ser o primeiro colocado do Grupo H, o que lhe garantiria o direito de integrar o Pote A no sorteio das oitavas de final e enfrentar na etapa o segundo colocado de uma chave.

Repetição

Se conseguir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores na próxima quinta-feira, o Atlético estará repetindo algo alcançado em 2013, quando também assegurou sua vaga na quarta rodada da fase de grupos, fazendo 2 a 1 no The Strongest, da Bolívia, em partida disputada no Estádio Hernando Siles, nos 3.600 metros de altitude de La Paz.

Neste milênio, nas sete participações anteriores do Galo na competição, a partir de 2000, só em 2013 a classificação nas oitavas de final foi assegurada na quarta rodada da fase de grupos.

Agora, o time, novamente sob o comando de Cuca, tem a chance de alcançar o seu primeiro objetivo na Copa Libertadores de 2021 com duas rodadas de antecedência.

E isso é fundamental pela maratona que o Galo enfrenta, pois nos dois próximos finais de semana decide o título do Módulo I Campeonato Mineiro contra o América.