No momento do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro, empate é sempre um resultado ruim. E não será diferente na partida desta segunda-feira (11), diante do Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada. Só que para conquistar os três pontos, o Galo terá de quebrar uma escrita, pois seus confrontos contra o Massa Bruta, em Bragança Paulista, nunca tiveram um vencedor. São cinco partidas e todas terminaram empatadas.

Há mais de uma década os dois clubes não se enfrentam na cidade do interior paulista. No último jogo, o estádio ainda se chamava Marcelo Stéfani e serviu para comemorar os 20 anos do título paulista de 1990 conquistado pelo Bragantino.

Vanderlei Luxemburgo foi o personagem do último jogo entre Bragantino e Atlético, um amistoso disputado em julho de 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul, com o Brasileirão parado Vanderlei Luxemburgo foi o personagem do último jogo entre Bragantino e Atlético, um amistoso disputado em julho de 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul, com o Brasileirão parado

O Atlético foi o adversário escolhido por uma razão simples. Seu treinador era Vanderlei Luxemburgo, comandante do Massa Bruta naquela façanha. O Galo, que ocupava a zona de rebaixamento do Brasileirão, aproveitava a parada da competição por causa da Copa do Mundo da África do Sul para fazer treinamentos em Atibaia, que fica próxima a Bragança Paulista.

Numa cadeira de rodas, Luxemburgo foi homenageado na festa do Bragantino, que era treinado por Marcelo Veiga, treinador que morreu recentemente por complicações da Covid-19.

Brasileirão

Os quatro primeiros jogos entre Bragantino e Atlético, em Bragança Paulista, foram nos anos 1990, época de ouro do clube do interior paulista, e válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Pela competição, o primeiro confronto foi em 21 de outubro de 1990, logo depois do Massa Bruta ser campeão paulista numa decisão 100% no interior, pois o vice foi o Novorizontino. A partida, que teve o tetracampeão Mauro Silva em campo, pelo time da casa, que ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo, terminou empatada por 1 a 1.

João Santos, uma revelação do Fluminense que brigou em Bragança, abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo, com o ponta direita Newton empatado para o Atlético, que era dirigido por Artur Bernardes, empatando aos 35 da etapa final.

No último confronto entre os dois clubes, no interior paulista, pelo Brasileirão, o Atlético esteve muito perto da vitória. Isso foi em 6 de novembro de 1996.

O Galo vencia a partida até aos 43 minutos do segundo tempo, com gols de Euller e Doriva, contra um de Kelly, quando Cláudio decretou a igualdade.

Neste ano, o Bragantino terminou na lanterna do Campeonato Brasileiro, e seria rebaixado juntamente com o Fluminense. Mas o Caso Ivens Mendes, ex-chefe da arbitragem da CBF e que teve áudios divulgados que indicavam a possibilidade de manipulação de alguns resultados de jogos pelas competições nacionais, provocou uma “virada de mesa”, com o Massa Bruta sendo salvo juntamente com o tricolor carioca.

O BRAGANTINO X ATLÉTICO EM BRAGANÇA PAULISTA

​ Data - Placar - Competição

21/10/1990 - Empate 1 x 1 - Brasileiro

1/5/1991 - Empate 1 x 1 - Brasileiro

13/11/1994 - Empate 2 x 2 - Brasileiro

6/11/1996 - Empate 2 x 2 - Brasileiro