Depois de abrir a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (25), vencendo o Botafogo por 2 a 1, no Mineirão, o Atlético não corre o risco de perder a liderança isolada da competição neste sábado (28). De toda forma, estará ligado nas quatro partidas que serão disputadas, pois elas terão equipes que brigam pela ponta da tabela de classificação em campo.

O São Paulo, de Fernando Diniz, vem de dois empates no Brasileirão e se não vencer o Bahia, neste sábado, fica sem chance de tomar a liderança do Atlético na próxima quinta-feira, quando enfrenta o lanterna Goiás

O confronto que mais interessa ao Galo é Bahia x São Paulo, que jogam às 19h, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. Se o tricolor paulista não vencer, o time de Sampaoli não corre o risco de perder a primeira colocação na próxima quinta-feira (3), quando a equipe do Morumbi encara o lanterna Goiás, às 19h, na Serrinha, em Goiânia, em jogo adiado da primeira rodada por causa de um surto de Covid-19 no clube goiano.

O Atlético tem quatro pontos a mais que o São Paulo, que tem três jogos a menos. Mas duas dessas partidas serão disputadas antes que o Galo receba o Internacional, no dia 6 de dezembro, às 18h15, no Mineirão.

Os paulistas só tomam a ponta dos atleticanos se vencerem Bahia e Goiás. Se marcarem quatro pontos, chegam aos mesmos 42, mas serão superados no número de vitórias.

Crise

Próximo adversário alvinegro, o Internacional, em crise e ocupando a quarta colocação, encara o Atlético-GO neste sábado, às 21h, em Goiânia. O Colorado tem seis pontos a menos que o Galo e já acumula cinco jogos sem vitória neste Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados nos últimos 15 disputados.

Ganhando, o Inter ultrapassa na classificação o vice-líder Flamengo, que teve seu jogo nesta 23ª rodada, contra o Grêmio, adiado, porque na próxima segunda-feira o tricolor gaúcho recebe o Goiás, em Porto Alegre, em confronto adiado da sexta rodada.

Ele pode superar ainda o São Paulo, caso os paulistas não vençam o Bahia.

Outros jogos

Além de São Paulo e Internacional, estarão na mira do Atlético neste sábado o sexto colocado Palmeiras, que recebe o Athletico-PR às 17h, no Allianz Parque, tentando diminuir para cinco a diferença em relação ao líder, que seguirá com um jogo a mais.

No mesmo horário, o sétimo colocado Santos recebe o Sport, na Vila Belmiro, e também tenta ficar a cinco pontos do Galo, mas com o mesmo número de jogos.