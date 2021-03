A chegada do técnico Cuca, marcada para o início da semana, movimentará também o mercado da bola. Buscando pelo menos mais um zagueiro, alguns nomes já começam a rodar pelos bastidores do Alvinegro.

Um deles é de Jemerson, prata da casa que deixou o clube para defender o Monaco e que atualmente tem contrato até junho com o Corinthians. De acordo com o portal Fala Galo, o jogador de 28 anos. Com futuro indefinido no clube paulista, o baiano pode retornar ao clube no qual foi bicampeão mineiro e campeão da Copa do Brasil e da Recopa.

Em apuração com pessoa próxima ao atleta, o Hoje em Dia teve a informação que houve uma oferta ao zagueiro no ano passado, mas ele já estava com acordo firmado com o Corinthians. Na época, o técnico Sampaoli teria rechaçado o nome do defensor, antes que o martelo fosse batido com os paulistas. Segundo a mesma fonte, até o presente momento não houve oferta formal do alvinegro por Jemerson.

Miranda

Outro nome que surge é de Miranda, de 36 anos. Na mira do São Paulo e do Coritiba, o paranaense estava no futebol asiático e pretende retornar ao país. Ainformação do monitoramento foi trazida pelo O Tempo, nesta sexta-feira (5).

A reportagem tentou contato com o jogador e com o agente, mas, até o momento, não obteve resposta.