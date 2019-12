O Atlético anunciou, na noite dessa quarta-feira (11), que não vai renovar os contratos do zagueiro Leonardo Silva e do técnico Vagner Mancini, que estão se encerrando no final deste ano. O Alvinegro também comunicou oficialmente que o goleiro Wilson e o atacante Geuvânio, que têm contrato ate 31 de dezembro, e o volante Elias, com vínculo até janeiro, também vão deixar o clube.

No caso de Léo Silva, o Alvinegro informou que ofereceu um cargo nas categorias de base do clube e ainda aguarda a resposta do jogador.

Contratado no início de 2011, o defensor, que deve anunciar a aposentadoria, disputou 390 partidas com a camisa do Galo e marcou 36 gols, o que o torna o zagueiro com mais gols pelo Atlético.

Nessas nove temporadas na Cidade do Galo, Léo conquistou quatro títulos do Campeonato Mineiros (2012, 2013, 2015 e 2017), a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana em 2014, e a Copa do Brasil, também em 2014.

Mancini

Contratado em outubro para substituir Rodrigo Santana, o técnico Vagner Mancini dirigiu o Atlético em 13 jogos, obtendo quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Tal desempenho fez com que o Galo terminasse o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana.