O Atlético se movimenta no mercado para contratar reforços, mas também trabalha para dar direcionamento aos jogadores que não estão nos planos, mas que tem contrato com o clube. Caso do zagueiro Jesiel, de 24 anos, que defendeu o Paraná em 2018, e está de saída para o Japão, conforme informou o Globoesporte.com.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Gomide, da Rádio 98 FM, o destino de Jesiel será o Kawasaki Frontale, mesmo time que contratou outro brasileiro, o atacante Leandro Damião.

Jesiel tem contato com o Atlético até 2020, mas deve ser cedido por empréstimo de uma temporada ao clube japonês. Detalhes da negociação não foram ainda esclarecidos, mas o time nipônico pode garantir preferências de compra no futuro.

Além de Jesiel, outros 19 atletas terão contrato reativado no Atlético, que busca negócios para cada jogador que não está nos planos. Como o Hoje em Dia publicou no último domingo, o volante Ralph, que atuou no Criciúma em 2018, será emprestado ao Boavista-RJ.