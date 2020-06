Substituto de Chiquinho no Atlético, o treinador de goleiro Rogério Maia tem arrancado elogios dos quatro arqueiros do alvinegro. Podendo trabalhar com todos eles juntos desde a semana passada, o campeão olímpico, aos poucos, vai implementando sua filosofia no dia a dia do clube.

Entrevistado nesta segunda-feira (15) no Papo de Setoristas, no Canal Breno Galante (Youtube), Maia falou sobre sua chegada ao alvinegro e abordou temas importantes.

Durante a participação, ele foi questionado sobre a exigência de Sampaoli de que os atletas atuem bastante com os pés durante as partidas. Maia destacou pontos importantes a serem trabalhados neste quesito.

"O futebol vem mudando. A regra começou a mudar em 1994. A grande mudança de impacto, que para mim é a mais importante e muitas gente não percebe, é o tiro de meta; que aconteceu recentemente. Antes, a bola precisava sair da área. Agora não precisa mais e isso influencia diretamente na função do goleiro. O jogo de pé não é só dominar e lançar uma bola. Existe a reposição quando a bola está parada e quando ela está rolando. Existem goleiros que são bons no primeiro, mas não têm uma leitura de jogo tão boa pra executar a segunda", comentou.

"Precisamos entender a mentalidade e o tipo de jogo do treinador, para que a gente possa saber em que momento o goleiro será inserido nesta situação de pé. Os nossos goleiros estão dando uma resposta muito boa, principalmente por estarem participando desta inserção nos trabalhos táticos", acrescentou.