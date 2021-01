Aquilo que todo mundo já sabia, acaba de ser oficializado. Após a demissão de Alexandre Mattos, a lacuna de diretor de futebol do Atlético será preenchida por Rodrigo Caetano, ex-Internacional, Vasco, Grêmio, Fluminense e Flamengo.

Nome preferido de Sérgio Coelho, novo mandatário da agremiação, Caetano, de 50 anos, assume a ‘pasta’ com o desafio de ajudar o alvinegro a voltar à rota das grandes conquistas.

Um dos desafios é colaborar na montagem de um plantel ainda mais forte para a temporada 2021, na qual o Galo anseia, ao menos, um título de expressão. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, é um torneio que o Atlético não vence desde 1971, quando angariou sua primeira e até então única conquista do Nacional.

Trajetória

Como jogador, Rodrigo Caetano atuava na função de meia. Do fim da década de 1980 ao início dos anos 2000, defendeu várias equipes, entre elas Grêmio, Sport, Juventude, Caxias, Náutico, América-RN e Veranópolis.

Após a carreira nos gramados, passou a atuar fora das quatro linhas, na função de superintendente e de diretor de futebol.

Formado em Administração de Empresas (PUCRS) e Pós-Graduado em Gestão Empresarial (FGV), é considerado um dos pioneiros no cargo de executivo de futebol no país.

Integrou diretorias de clubes como RS Futebol, Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional. E foi no Rio de Janeiro onde alcançou suas maiores glórias.

No Vasco, chegou com o desafio de recolocar o time na Série A e obteve êxito nessa missão. Além do título da Segundona em 2009, foi fundamental para organizar o clube naquele momento e, graças ao trabalho nos bastidores, ajudou o Gigante da Colina a se sagrar campeão da Copa do Brasil de 2011.

No ano seguinte estava no Fluminense, e logo em sua primeira temporada no Tricolor comemorou o Brasileirão de 2012.

Confira a ficha de Rodrigo Caetano

Nome completo: Rodrigo Vila Verde Caetano

Data de nascimento: 18 de fevereiro de 1970

Local de nascimento: Santo Antônio da Patrulha (RS)

Trajetória como diretor executivo

RS Futebol (Superintendente de futebol): 2003–2004

Grêmio: 2005–2008

Vasco: 2009–2011

Fluminense: 2012–2013

Vasco: 2014

Flamengo: 2015–2018

Internacional: 2018–2020

Títulos como diretor/superintendente

RS Futebol

Campeonato Gaúcho Sub-17 (Juvenil): 2004

Grêmio

Campeonato Brasileiro - Série B: 2005

Campeonato Gaúcho Sub-20 (Júnior): 2005, 2006 e 2007

Copa FGF: 2006

Campeonato Gaúcho: 2007

Campeonato Brasileiro Infantil: 2007

Copa Brasil Sub-15 (Infantil): 2008

Copa Santiago Sub-17 (Juvenil): 2008

Taça Belo Horizonte Sub-20 (Júnior): 2008

Troféu Angelo Dossena Sub-20 (Júnior): 2008

Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro - Série B: 2009

Torneio Octávio Pinto Guimarães de Juniores (Sub-20): 2009

Copa da Hora: 2010

Campeonato Carioca (Sub-20): 2010

Taça Rio de Juniores (Sub-20): 2010

Super Copa Cidade de Valença Juvenil (Sub-17): 2010

Campeonato Carioca Infantil (Sub-15): 2010

Copa do Brasil: 2011

Taça Guanabara Juvenil (Sub-17): 2011

Campeonato Carioca Infantil (Sub-15): 2011

Taça Guanabara Infantil (Sub-15): 2011

Campeonato Carioca de Juniores: 2015

Fluminense

Taça Guanabara: 2012

Campeonato Carioca: 2012

Campeonato Brasileiro: 2012

Campeonato Carioca (Sub-20): 2012 e 2013

Flamengo

Torneio Super Series: 2015

Copa São Paulo: 2016 e 2018

Troféu Carlos Alberto Torres: 2017

Campeonato Carioca: 2017

Taça Guanabara: 2018

Internacional

Copa São Paulo: 2020