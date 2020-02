O Atlético anunciou na tarde deste sábado (8) a contratação do atacante venezuelano Jefferson Savarino, que já estava em Belo Horizonte para realizar exames médicos, como antecipou o Hoje em Dia na última quinta-feira (6). O jogador, de 23 anos, foi contratado ao Real Saltye Lake, que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

O clube não revela os valores da negociação, mas o Galo desembolsou cerca de US$ 2 milhões para contar com o jogador, que foi indicado pelo técnico Rafael Dudamel, que o convocou várias vezes para a seleção venezuelana principal e também para as equipes sub-23 e sub-20.

Contratação de Savarino foi oficializada pelo Atlético nas redes sociais do clube

Savarino assina contrato com o Atlético até dezembro de 2023 e passa a ser uma opção para o setor mais criticado do time atleticano neste início de temporada, que é o ataque. Ele é o sexto reforço contratado para a temporada. Antes já tinham chegado Mailton, Allan, Guilherme Arana, Dylan e Hyoran. Isso sem contar o zagueiro Gabriel, que retornou de empréstimo ao Botafogo.

O Galo espera ainda contar com outro venezuelano, o também atacante Soteldo, que está no Santos. O clube paulista não deve exercer o direito de compra junto ao Huachipato, do Chile, e o jogador pode ser mais um reforço para o setor ofensivo da equipe de Rafael Dudamel.

As informações são de que o Atlético, com auxílio de patrocinadores, estaria disposto a pagar US$ 12 milhões para tirar Soteldo da Vila Belmiro.