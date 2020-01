O Atlético oficializou, no final da manhã deste sábado (4), a contratação do técnico venezuelano Rafael Dudamel, treinador da seleção de seu país desde abril de 2017.

Ele chegará a Belo Horizonte nesta segunda-feira (6), pela manhã, e irá direto para a Cidade do Galo. Sua apresentação será na próxima quarta-feira (8), quando os jogadores voltam das férias. Seu maior desafio é quebrar um jejum de dois anos sem títulos do clube.

No twitter do clube mineiro, o treinador é festejado, sendo destacado o fato de ter feito um trabalho de excelência à frente da Venezuela, tanto no time principal quanto nas categorias de base, elevando o patamar do seu país.

O contrato de Dudamel é de dois anos e ele chega à Cidade do Galo acompanhado por quatro membros da sua comissão técnica na seleção venezuelana. São eles Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).