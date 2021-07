O zagueiro Gabriel não faz mais parte do elenco do Atlético. Na noite desse domingo (18), o clube oficializou a saída do zagueiro para o futebol japonês. Galo e Yokohoma chegaram a um acordo pelo atleta, no qual o Atlético recebeu 2 milhões de dólares (R$ 10,2 mi) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Ainda de acordo com o clube, Gabriel era dono dos outros 20%, mas abriu mão para que a negociação fosse concretizada.

Formado nas categorias de base do clube, Gabriel deixa o Galo aos 26 anos, após atuar em 158 jogos e marcar sete gols. Ele conquistou três edições do Campeonato Mineiro, em 2017, 2020 e 2021. Em 2019, o jogador teve uma passagem de destaque pelo Botafogo, por empréstimo, que fez com que o seu retorno ao Atlético fosse solicitado no início do ano passado.

Com a saída de Gabriel, o Atlético conta com Réver, Junior Alonso, Nathan Silva e Igor Rabello para o setor.