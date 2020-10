O Atlético oficializou na tarde desta segunda-feira (19), a rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Fábio Santos, que está acertando a transferência para o Corinthians.

Aos 35 anos, o jogador, que tinha vínculo com o Galo até dezembro, já havia se despedido dos companheiros no treinamento do último sábado.

Contratado em 2016, Fábio deixa o Atlético com 216 jogos e 20 gols. Pelo Alvinegro, o lateral conquistou os títulos do Campeonato Mineiro em 2017 e 2020.

Titular durante a maior parte de sua trajetória pelo Atlético, Fábio Santos perdeu espaço com a chegada de Guilherme Arana, tendo disputado apenas 13 jogos em 2020.

Pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, o jogador foi indicado por Vagner Mancini, atual comandante do Timão, que trabalhou com Fábio no Galo, no ano passado.

Com a saída de Santos, o Atlético agora tem apenas Arana como especialista da posição no elenco principal. O zagueiro Junior Alonso e o volante Allan também podem exercer a função.