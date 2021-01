O Atlético informou, na tarde desta segunda-feira (18), que pagou R$8 milhões à Udinese, da Itália, correspondentes à última parcela devida pela compra do meia-atacante Maicosuel, em 2014.

Com a quitação do débito, o Galo pôs fim ao processo de cobrança aberto pelo clube italiano na Fifa, evitando assim, o risco de sofrer alguma punição desportiva pela inadimplência.

Em abril do ano passado, o Alvinegro, com a ajuda da MRV e do BMG, já havia pago R$13.454.328,54 ao clube de Udine, referentes a outras parcelas, evitando uma sanção pela entidade máxima do futebol.

Contratado no meio da temporada de 2014, Maicosuel disputou 87 jogos e marcou nove gols pelo Galo.

Com a camisa alvinegra, o jogador conquistou o título da Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Mineiro (2015 e 2017).