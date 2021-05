A conquista do título mineiro de 2021 sobre o América, neste sábado (22), com o empate por 0 a 0, no Mineirão, fez com que o Atlético empatasse com o Ceará na segunda posição do ranking dos times da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada com mais taças do seu respectivo estadual.

A primeira posição nesta lista é do Bahia, que não está na briga pelo 50º caneco no Campeonato Baiano, que tem a edição de 2021 decidida entre Bahia, de Feira de Santana, e Atlético, de Alagoinhas.

O Atlético conquistou neste sábado (22), no Mineirão, diante do América, o seu 46º título do Campeonato Mineiro O Atlético conquistou neste sábado (22), no Mineirão, diante do América, o seu 46º título do Campeonato Mineiro

O Galo alcançou sua 46ª conquista de Campeonato Mineiro, numa história iniciada em 1915, quando foi disputada a primeira edição do torneio, que tem ele como maior vencedor, agora com oito taças de frente para o segundo colocado, que é o Cruzeiro.

O Ceará tem a chance de se isolar novamente na segunda colocação neste domingo (23), quando disputa a decisão do Campeonato Cearense com o Fortaleza, que joga pelo empate, a partir das 17h, no Castelão.

Colorado

O Internacional pode chegar, neste domingo, aos mesmos 46 títulos estaduais do Atlético. O Colorado encara o Grêmio, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na partida de volta da decisão do Campeonato Gaúcho.

Os gremistas, que venceram por 2 a 1, de virada, no último domingo (16), no Beira-Rio, precisam apenas do empate para chegarem ao título. Os colorados precisam ganhar por dois gols de diferença para evitarem o tetra em sequência do rival.

Vitória do Internacional por um gol de vantagem dentro da casa gremista, provoca a decisão do Campeonato Gaúcho nos pênaltis.

OS MAIORES CAMPEÕES DE CADA ESTADO COM CLUBE NA SÉRIE A