O Atlético terá dois desfalques certos para o duelo com o Atlético-GO, na próxima quinta-feira (1º), no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira baixa é na lateral esquerda. Guilherme Arana recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Santos, neste domingo, e vai cumprir suspensão automática.

Também diante do Peixe, o Galo viu o volante Allan ser expulso, e ficar indisponível para o confronto com o Dragão.

Diante desse cenário, o maior problema é na lateral, já que o substituto imediato da posição, Dodô, está no departamento médico.

Alternativas para uma possível improvisação no setor também estão fora. O primeiro é o próprio Allan, e o segundo é o zagueiro paraguaio Junior Alonso, que está servindo à seleção de seu país na Copa América.

Possíveis retornos

Com vários desfalques por lesão, Covid-19 e convocações, o Atlético aguarda o retorno de algumas peças.

A primeira é do atacante venezuelano Savarino, que viu a Seleção de seu país ser eliminada na primeira fase da Copa América neste domingo, e que vai se reapresentar ao Galo nos próximos dias. O meio-campista Allan Franco (Equador) e o atacante Eduardo Vargas (Chile), seguem com as respectivas seleções nas quartas de final do torneio.

Em relação aos infectados pelo Coronavírus, a expectativa é de que Micael, Nathan, Dylan Borrero, Nacho Fernández, Marrony possam ser liberados antes do confronto de quinta.

Diagnosticado com a doença dias depois dos companheiros, Eduardo Sasha deve permanecer em isolamento por um tempo maior.

Leia mais

Atlético perde de novo, despenca na tabela do Brasileirão e escancara baixa produção ofensiva