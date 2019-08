O Atlético entrou na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sonhando com a vice-liderança. Mas a derrota de 1 a 0 para o Athletico, na noite deste sábado (17), na Arena da Baixada, em Curitiba, manteve o Galo na quarta colocação e ainda permitiu a aproximação de concorrentes, como o Corinthians, que mais cedo fez 2 a 0 no Botafogo em São Paulo e chegou aos mesmos 27 pontos do time de Rodrigo Santana.

Com uma equipe praticamente titular em campo, o Atlético fez um jogo equilibrado com o Furacão, mas falhas individuais acabaram decretando o resultado. O gol do time da casa saiu com Marcelo Cirino, aos 37 minutos do primeiro tempo, num lance em que o goleiro Cleiton falhou.

Além disso, o Galo pecou demais nas finalizações, sendo que em outros momentos esbarrou numa grande atuação do goleiro Santos.

As ausências atleticanas no jogo deste sábado foram o lateral-direito Patric, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Jair, com uma lesão muscular, e o centroavante Ricardo Oliveira, que foi poupado pelo desgaste provocado pela sequência de jogos.

Com a derrota, o Atlético perde sua invencibilidade no gramado sintético da Arena da Baixada, inaugurado em 2016. Até então, sempre em jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Galo somava um empate e duas vitórias no estádio do Furacão.

Futuro

O Galo passa a viver agora a Copa Sul-Americana, pois na próxima terça-feira (20), recebe o La Equidad, da Colômbia, às 21h30, no Independência, na partida de ida das quartas de final da competição internacional. A volta será semana que vem, na capital colombiana, e quem passar encara o Colón, da Argentina, numa das semifinais.

Antes da segunda partida contra os colombianos, no próximo sábado (24), o Atlético volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, recebendo o Bahia, às 11h, no Independência.

A FICHA DO JOGO

ATHLETICO-PR 1

Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano (Márcio Azevedo); Wellington e Bruno Guimarães; Marcelo Cirino (Nikão), Thonny Anderson (Bruno Nazário) e Rony; Marco Rubén.

Técnico: Tiago Nunes



ATLÉTICO 0

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martínez (Nathan) e Elias; Cazares (Otero), Vinícius (Geuvânio) e Chará; Papagaio.

Técnico: Rodrigo Santana

DATA: 17 de agosto de 2019

LOCAL: Arena da Baixada

CIDADE: Curitiba

MOTIVO: 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Marcelo Cirino, aos 37 minutos do primeiro tempo;

ARBITRAGEM: Dewson Fernando Freitas (PA), auxiliado por Marcelo van Gasse (SP) e Hélcio Neves (SP)

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Adriano, Bruno Nazário e Marco Rubén (Athletico-PR); Ramón Martínez (Atlético)

PÚBLICO: 15.644

RENDA: R$ 316.170,00