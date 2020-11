Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, o Atlético conheceu a derrota no Mineirão. Após oito vitórias e dois empates, era esperado mais um triunfo do alvinegro no tal “jogo a menos” que o time e a Massa tanto aguardavam para ampliar a vantagem na liderança da competição. Mas o revés por 2 a 0 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira (18), frustrou as pretensões do Galo.

Os gols de Christian e Nikão também deram fim à outra escrita. Desde o dia 16 de fevereiro que a equipe mineira não perdia no Gigante da Pampulha. A última derrota no estádio havia sido para a Caldense, por 2 a 1, pela sexta rodada do Mineiro.

O Atlético se mantém na liderança da Série A, com 38 pontos, dois a mais que Internacional, São Paulo e Flamengo, os outros clubes que fecham o G-4. O problema é que o tricolor tem três jogos a menos e, com isso, tem a possibilidade de ultrapassar o Galo e, de quebra, colocar uma grande vantagem em cima dos oponentes.

O alvinegro volta a campo no domingo (22), às 16h, contra o Ceará, no Castelão, pela 22ª rodada.

Confira os jogos do Atlético no Mineirão em 2020

16/2 - Atlético 1 x 2 Caldense - 6ª rodada do Mineiro

7/3 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro - 8ª rodada do Mineiro

29/7 - Atlético 4 x 0 Patrocinense - 11ª rodada do Mineiro

2/8 - Atlético 2 x 1 América - Jogo de ida das semi do Mineiro

12/8 - Atlético 3 x 2 Corinthians - 2ª rodada do Brasileiro

16/8 - Atlético 2 x 0 Ceará - 3ª rodada do Brasileiro

26/8 - Atlético 2 x 1 Tombense - Jogo de ida da final do Mineiro

30/8 - Tombense 0 x 1 Atlético - Jogo de volta da final do Mineiro

3/9 - Atlético 3 x 0 São Paulo - 7ª rodada do Brasileiro

13/9 - Atlético 2 x 1 Bragantino - 10ª rodada do Brasileiro

26/9 - Atlético 3 x 1 Grêmio - 12ª rodada do Brasileiro

4/10 - Atlético 4 x 1 Vasco - 13ª rodada do Brasileiro

10/10 - Atlético 3 x 0 Goiás - 15ª rodada do Brasileiro

14/10 - Atlético 1 x 1 Fluminense - 16ª rodada do Brasileiro

25/10 - Atlético 0 x 0 Sport - 18ª rodada do Brasileiro

8/11 - Atlético 4 x 0 Flamengo - 20ª rodada do Brasileiro

18/11 – Atlético 0 x 2 Athletico-PR - 6ª rodada do Brasileiro