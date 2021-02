O Atlético pode ficar matematicamente sem chances de conquistar a Série A do Campeonato Brasileiro já na próxima rodada, que será a 35ª. Isso por causa do confronto direto entre Flamengo e Internacional, dia 21 de fevereiro, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na penúltima partida das duas equipes na competição.

A combinação de resultados para que isso acontece precisa começar no próximo domingo (7), quando o Flamengo encara o Bragantino, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O rubro-negro carioca tem que vencer, para chegar aos 67 pontos.

O líder Internacional empatou com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e abriu seis pontos de frente em relação ao Atlético faltando quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro

Na próxima quarta-feira, o Internacional recebe o Sport, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e também tem de ganhar, indo aos 69 pontos.

Logo depois, às 21h30, o Atlético encara o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e se Urubu e Colorado tiverem vencido, uma derrota diante do tricolor carioca mantém o Galo com 60 pontos e matematicamente sem chances de título.

Isso porque apenas nove pontos serão disputados. E o confronto direto entre Flamengo e Internacional, na penúltima rodada, faz com que um deles não possa mais ser ultrapassado pelo time de Jorge Sampaoli na classificação.

Resultados

O que provoca esta situação são os resultados dos dois concorrentes atleticanos ao título na noite desta quinta-feira (4). Os dois pontuaram e fizeram ser ainda mais desastrosa a derrota de 1 a 0 para o Goiás na última quarta-feira (3), na Serrinha, em Goiânia.

O Colorado, que é líder, empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado, chegou aos 66 pontos, seis a mais que o time de Jorge Sampaoli.

Como faltam quatro jogos, o Atlético, para superar o time gaúcho, precisa marcar seis pontos a mais do que ele nos 12 que ainda serão disputados por ambos.

Em caso de empate por pontos entre os dois clubes, o Galo levará vantagem no primeiro critério de desempate do Brasileirão, que é o número de vitórias.

O atual campeão Flamengo, que é vice-líder, e tinha um ponto a mais que o Atlético, agora tem quatro, pois venceu o clássico carioca contra o Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 2 a 0, gols de Gabriel, cobrando pênalti, e Bruno Henrique. O rubro-negro carioca agora soma 64 pontos.