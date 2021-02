Sem chances de brigar pelo título desde a última rodada, a 36ª da Série A, quando empatou com o Bahia, no Mineirão, e Internacional e Flamengo venceram seus jogos, contra Vasco e Corinthians, respectivamente, o Atlético pode assegurar neste domingo (21), matematicamente, seu segundo objetivo neste Campeonato Brasileiro: uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Na quarta posição, com 62 pontos, se vencer o Sport neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, no Recife, o Galo garantirá vaga definitiva no G-4 caso o Fluminense não vença o Santos, a partir das 18h30, na Vila Belmiro.

Um dos destaques do Atlético neste Brasileirão, Guilherme Arana encara o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, no jogo em que o time pode garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores

Qualquer outro resultado atleticano adia a decisão em relação à vaga direta para a Libertadores para a última rodada, que será disputada na próxima quinta-feira.

Se a decisão for para a última rodada, aí o São Paulo também entra na mira alvinegra, pois é impossível o Atlético superá-lo nesta 37ª rodada, pois o tricolor paulista é terceiro colocado com um ponto a mais.

Empatando com o Leão, o Galo ficará no máximo a três pontos e com o mesmo número de vitórias do time paulista, que na próxima segunda-feira (22) encara o lanterna e já rebaixado Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Um problema é que se o São Paulo golear o time carioca, pode abrir vantagem considerável no saldo de gols, onde já leva a melhor neste momento (18 a 16).

Em relação ao Fluminense, o saldo de gols é uma vantagem atleticana (16 a 11), sendo que o time de Sampaoli tem ainda uma vitória a mais. Este cenário faz com que marcando quatro pontos nas duas rodadas finais, dificilmente o Atlético será superado pelo tricolor carioca.

Na última rodada, os três concorrentes às duas vagas diretas na fase de grupos da Libertadores jogam como mandantes, mas encaram adversários em situações bem diferentes.

O Galo recebe o Palmeiras, que três dias depois iniciará a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O São Paulo encara o Flamengo, que pode estar brigando pelo título com o Internacional. Já o Fluminense joga contra o Fortaleza, que pode estar livre do risco de rebaixamento.

Todas as partidas serão disputadas na próxima quinta-feira, às 21h30.