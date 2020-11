O Atlético deve precisar da sua melhor campanha no returno da Série A do Campeonato Brasileiro para conseguir encerrar o jejum de 49 anos sem vencer a competição. E o desafio já começa neste domingo, diante do concorrente direto à taça Flamengo, em confronto que será disputado às 18h15, no Mineirão.

A partida contra o Athletico-PR, no Mineirão, adiada da 6ª rodada, ainda não tem data confirmada para ser disputada. Para efeito de cálculo, considerando que o Galo vencerá o Furacão, ele chegará aos 35 pontos no turno.

Neste cenário, de vitória sobre os paranaenses, será a sua terceira melhor campanha nos pontos corridos com 20 clubes, na primeira metade do torneio, empatada com a de 2016, mas com uma vitória a mais (11 a 10). Em 2012, o time que tinha Ronaldinho Gaúcho como referência, marcou 43 pontos, e em 2015, outra equipe que foi vice-campeã brasileira, três anos depois, marcou 36.

As campanhas do Atlético no turno e returno

ANO T R CF 2007 25 30 8º 2008 24 24 12º 2009 32 24 7º 2010 17 28 13º 2011 15 30 15º 2012 43 29 2º 2013 25 32 8º 2014 30 32 5º 2015 36 33 2º 2016 35 27 4º 2017 23 31 9º 2018 33 26 6º 2019 27 21 13º

Em caso de empate com o Athletico-PR, a equipe de Jorge Sampaoli terá feito no turno a mesma pontuação (33) daquela comandada por Thiago Larghi em 2018, quando o Atlético foi o sexto colocado no Campeonato Brasileiro.

Projeções

Há dois cálculos que a classificação atual permite. O primeiro é projetar o melhor aproveitamento da competição até agora, que é o do São Paulo (62,5%) para 38 rodadas, que dá 71 pontos. A dobra das campanhas de Internacional e Flamengo, que ocupam as duas primeiras posições, dá 70.

No ano passado, o Santos, dirigido por Sampaoli, foi o melhor vice da história dos pontos corridos com 20 clubes, chegando aos 74 pontos. Este ano, segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esta marca é praticamente uma garantia da taça, pois quem alcança-la tem 99,7% de chances de ser o campeão da Série A de 2020.

As chances de título por pontuação final pela UFMG

PTS. % 65 59.943 66 71.603 67 80.989 68 87.965 69 92.755 70 95.847 71 97.728 72 98.810 73 99.408 74 99.718 75 99.874 76 99.943 77 99.976 78 99.990 79 99.996 80 99.999 81 100

As projeções da UFMG são de aposta no equilíbrio, que foi a marca do turno, também na segunda metade do Brasileirão. E a partir de 65 pontos já existem chances de título, sendo elas de 59,9% segundo os cálculos dos matemáticos do Probabilidades no Futebol.

Isso acontece porque o returno, historicamente, costuma ser mais difícil para todos os clubes, que já têm seus objetivos mais definidos na competição e o nível de motivação, entrega, na busca pelos mesmos, aumenta consideravelmente. Além disso, muitos times que tinham torneios paralelos, como as Copas do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, vão saindo destas disputas e se dedicando apenas ao Brasileirão.

Campanha

Apesar de a UFMG mostrar que é possível a Série A de 2020 ter o pior campeão dos pontos corridos com 20 clubes, superando o Flamengo de 2009, que levantou a taça com 67 pontos, o que representa 59% de aproveitamento, marca atual do Atlético, é difícil acreditar em título com menos de 70 pontos.

Neste cenário que entra a necessidade de o Galo fazer o melhor returno da sua história, a partir de 2007 (em 2006, primeiro ano com 20 clubes, ele disputou a Série B) para ter chance de título.

Se vencer o jogo adiado contra o Athletico-PR, vai aos mesmos 35 pontos de Internacional e Flamengo. Precisaria de mais 35 para chegar aos 70 no final da competição. E esta marca nunca foi alcançada pelo Atlético a partir de 2007.

O melhor returno do Galo foi em 2015, quando terminou como vice-campeão do Corinthians, quando marcou 33 pontos, que somados aos 36 da primeira metade totalizaram 69.

No returno, há um aspecto que não pode ser descartado, que é o fato de o Atlético faz 10 jogos fora de casa e nove no Mineirão. E o desempenho do time de Sampaoli tem sido muito diferente em cada situação.

O Galo é o melhor mandante do Brasileirão até agora, com 23 pontos conquistados nos 27 disputados no Gigante da Pampulha, aproveitamento de 85%.

Em compensação, fora de casa, também em nove partidas, são três vitórias e seis derrotas, com 33,3% dos pontos disputados conquistados.

O equilíbrio evidencia as possibilidades do Atlético de conquistar a Série A em 2020. Mas os números mostram que o time de Sampaoli terá de fazer o melhor returno da história do clube nos pontos corridos e que isso passa por melhor desempenho como visitante, mas mantendo os bons números dentro de casa, e contra o concorrente direto Flamengo, neste domingo, isso é mais importante ainda.

