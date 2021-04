O Atlético está desenvolvendo um projeto para divulgação de sua marca e obter arrecadação no exterior. Foi o que confirmou o CEO Plínio Signorini nesta sexta-feira (23). Embora não tenha dado detalhes, ele afirmou que existe um plano encaminhado, no qual o Galo busca desbravar mercados fora do Brasil.

“Estamos trabalhando fortemente para atentar a todas as alternativas mundiais, não só com eventos, mas também com receitas comerciais. Teremos em breve novidades ao torcedor. Já realizamos a realidade aumentada e temos outros projetos. Estão em sigilo ainda. Mas são projetos que estão sendo tocados com muito carinho”, destacou.

A busca por parcerias está diretamente relacionada a esses novos projetos que o Galo promete colocar em prática num futuro não tão distante.

“Temos o foco importante de levar a marca do Atlético de forma efetiva para o mercado mundial. Estamos buscando parcerias de alto nível. Vamos divulgar novidades em breve. Podem nos cobrar”, disse.