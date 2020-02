O Atlético está promovendo, no duelo com o Tombense, neste domingo (2), pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, uma campanha para a arrecadação de donativos para as vitimas das chuvas que atingiram Belo Horizonte e a Região Metropolitana da capital mineira nas últimas semanas.

A ação começou na última quinta-feira, em parceira com a Auto Truck, uma das patrocinadoras do Alvinegro, através de um posto de coleta em frente da Loja do Galo, no bairro de Lourdes.

No Independência, palco do duelo marcado para às 16h, e em várias unidades do Supermercados BH (outro parceiro do Galo), postos para recolher as doações estão montados desde a última quinta-feira.

A campanha se encerra neste domingo, no Horto, onde os torcedores podem deixar os donativos nos portões 2 e 3 do estádio.

Entre os itens destacados como prioritários para os organizadores estão os alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo e leite) e produtos de higiene pessoal (xampu, desodorante e lâminas de barbear).

Todo o material arrecadado será destinado ao Servas-MG, que fará a triagem e distribuição.