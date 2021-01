O Atlético prorrogou o empréstimo do meia-atacante David Terans ao Peñarol-URU, até o final do Campeonato Uruguaio, em fevereiro.

Vice-artilheiro do torneio com 12 gols, Terans estava cedido aos Carboneros até o dia 31 de dezembro, e teve a extensão do vínculo solicitada pelo clube uruguaio.

Após a confirmação, o Peñarol comemorou a permanência do meia-atacante - uma das principais peças do elenco atual - com várias publicações nas redes sociais (Confira abaixo).

Com contrato com o Atlético até 2023, Terans chegou à Cidade do Galo em 2018, contratado junto ao Rentistas-URU.

Sem conseguir deslanchar com a camisa alvinegra, Terans disputou 33 jogos e marcou dois gols pelo Galo, antes de seguir para o Penãrol, no início desta temporada.