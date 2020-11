Contratado para "apagar incêndio" no Atlético em 2019, quando foi o sucessor de Rodrigo Santana, o técnico Vágner Mancini comandou a equipe mineira em 13 jogos no Campeonato Brasileiro e conseguiu 43,58% de aproveitamento, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Atualmente no Corinthians, onde recebeu missão parecida, o treinador enfrentará o Galo no próximo sábado (14) e terá pela frente um adversário bem diferente daquele que esteve à frente na temporada passada.

Para se ter ideia, do time comandado por Mancini que encerrou a 38ª rodada da Série A de 2019 - na derrota por 2 a 1 para o Inter, em Porto Alegre - apenas o lateral-direito Guga segue entre os titulares com Sampaoli. Victor, titular no fechamento da competição mais importante do país, hoje é a terceira opção no alvinegro.

E os outros nove titulares contra o Colorado? Bom, todos deixaram o clube! São eles: Léo Silva (aposentado e ocupando cargo diretivo no Atlético), Maidana (Sport), Lucas Hernández (Cuiabá), Martinéz (Coritiba), Zé Welison (Botafogo), Bolt (sem clube), Vina (Ceará), Otero (Corinthians), Di Santo (San Lorenzo).

Corinthians e Atlético se enfrentam na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 19h deste sábado (14).