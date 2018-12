Nem Grêmio, e muito menos Flamengo. Atlético deve manter o lateral Marcos Rocha no Palmeiras, clube onde esteve emprestado por 12 meses em 2018. Na negociação, surgiu o nome do atacante Papagaio, que seria cedido pelo Verdão ao Galo como contra-posição. Mas o interesse alvinegro no jovem jogador independe da ida de Marcos Rocha. É o que garante Marques.

O diretor de futebol do Atlético, em participação à Rádio Super Notícia FM, afirmou que a situação do lateral-direito multicampeão pelo Galo é indefinida e que se trata de um "ativo" supervalorizado no mercado. O jogador que completou 30 anos recentemente é visto como a principal fonte para o clube mineiro se reforçar, uma vez que a cláusula que o Palmeiras tinha em tê-lo em definitivo só pagando 2 milhões de euros já caiu por terra.

"Rocha da mesma forma, nada de fato concreto. Ativo supervalorizado que nós temos. Importante frisar também que Marcos Rocha e Papagaio não tem coligação uma coisa com a outra. É um ativo que nós temos, jogou bem, valorizado", afirmou Marques, à rádio.

Sobre Papagaio, a diretoria do Atlético avalia que o jogador poderia ser o reserva ideal de Ricardo Oliveira para 2019. Alerrandro e Denilson falharam na missão, sendo que o segundo, contratado por cinco anos, deve ser emprestado para algum clube nacional.

"Se acontecer uma negociação, vai ser boa para o Atlético. O Papagaio entendemos o potencial desse atleta, de Seleção Sub-20. Falando só do pontecial do atleta, é para futuro, figurará entre os grandes do brasil e da Europa, pelo potencial que tem, assim como surgiu o Gabriel Jesus", completou Marques.