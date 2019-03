O Atlético acertou, nessa sexta-feira (8), o pagamento de uma dívida R$14 milhões com o Al-Gharafa, do Catar. O valor é referente à compra do atacante Diego Tardelli em 2013.

O Galo foi acionado na Fifa pelo clube árabe, e corria o risco de ser punido pela entidade caso não quitasse o débito.

Entre as sanções que o clube poderia sofrer estão a perda de pontos nas competições e até a proibição de realizar novas contratações.

A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia, junto à assessoria de comunicação do Atlético.

Antes do duelo com o Cerro Porteño-PAR, na última quarta-feira (6), o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, havia adiantado, em entrevista a TV Galo, que a urgência do pagamento da dívida com o Al Gharafa.

Sob essa mesma premissa, o mandatário afirmou que, apesar da cobrança de parte da torcida por reforços, o clube vai continuar dando atenção especial ao pagamento de dívidas.

Atualmente, o Galo ainda negocia o pagamento de dívidas referentes as contratações dos meias Maicosuel, e do lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2014. Ambos pertenciam a Udinese-ITA. Nos dois casos, o Atlético também foi acionado na Fifa pelo clube italiano.