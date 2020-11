Com quase três meses de atraso, pois a data original da partida, válida pela sexta rodada, era 29 de agosto, Atlético e Athletico-PR jogam nesta quarta-feira (18), às 19h, no Mineirão. O confronto foi adiado por causa da final do Campeonato Mineiro, em que o Galo ficou com o título derrotando o Tombense.

Com o returno às vésperas da sua terceira rodada, a 22ª no geral, o jogo entre Galo e Furacão é decisivo para a definição de quem será o campeão simbólico da primeira metade da Série A 2020.

Eduardo Vargas disputa nesta quarta-feira sua primeira partida com a camisa do Atlético no Mineirão

Apesar de simbólico, vencer o turno não deixa de ser um turno para levantar a taça. Em dez das 14 edições da Série A por pontos corridos, com 20 clubes, numa história iniciada em 2006, quem terminou a 19ª rodada na frente foi o campeão.

Atualmente, o líder do turno é o Internacional, com 35 pontos e dez vitórias. Se vencer o Athletico-PR, o Atlético toma a primeira posição do Colorado, pois chega à mesma pontuação, mas com 11 vitórias.

Aí, o time de Jorge Sampaoli terá de esperar o São Paulo, que tem 30 pontos, cumprir os seus três jogos adiados do turno, o que só acontecerá a partir da semana que vem.

Na próxima quarta-feira (25), o Tricolor encara o Ceará, no Castelão, em jogo adiado da 16ª rodada.

Em 3 de dezembro, enfrenta o Goiás, na Serrinha, pela primeiro rodada, em partida adiada por causa do grande número de casos de Covid-19 no time goiano.

Dia 9, o Tricolor tira o asterisco da frente do seu nome na classificação recebendo o Botafogo, no Morumbi.

Vencendo pelo menos dois desses três jogos, o São Paulo chega aos 36 pontos e terá a melhor campanha do turno.

Se marcar menos que seis pontos, o Atlético será o campeão simbólico do turno do Brasileirão.



Geral

Além de assumir a ponta da classificação do turno, e passar a secar o São Paulo para ser o melhor time da primeira etapa da Série A, vencer o Athletico-PR é fundamental para o Galo na briga pelo título.

O time de Sampaoli já ocupa a ponta da tabela de classificação e pode abrir ainda mais vantagem com os três pontos.

CLIQUE PARA AMPLIAR

Se vencer o Furacão, o Galo chega aos mesmos 21 jogos de Internacional e Flamengo e coloca cinco pontos sobre eles.

Abre a mesma vantagem em relação ao São Paulo, que terá três jogos a menos, o que significa nove pontos em disputa.

Sem dúvida, o Atlético x Athletico-PR de hoje é decisivo.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Matías Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: A definir

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

DATA: 18 de novembro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo adiado da 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia Berger Mendonça, todos do Espírito Santos

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Não terá