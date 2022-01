Gustavo Blanco foi emprestado a Goiás e Fortaleza nas duas últimas temporadas e pouco jogou

Numa ação para diminuir os gastos com folha salarial, o Atlético tem sido ativo no mercado para identificar clubes que possam receber jogadores que estão fora dos planos na Cidade do Galo. Nos acertos, essas agremiações se tornam responsáveis pelo pagamento integral de salário dos atletas. Até aqui, campeões brasileiros e jogadores que retornariam de empréstimos já têm destino definido ou estão próximos de acerto com suas futuras equipes. A exceção é o volante Gustavo Blanco.

Em 2021, Blanco esteve emprestado ao Fortaleza, mas entrou em campo apenas quatro vezes pelo Leão do Pici, em jogos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense. No Brasileirão, ele ficou no banco de reservas em sete rodadas, mas não foi acionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Essa foi a segunda temporada consecutiva em que o volante foi emprestado e pouco atuou. No Brasileirão de 2020, Gustavo Blanco esteve no elenco do Goiás e disputou quatro jogos.

O volante, de 27 anos, teve a carreira prejudicada por duas graves lesões no joelho. Em 2018, quando ele era um dos principais destaques do time alvinegro, o Galo comprou 70% de seus direitos, que pertenciam ao Bahia.

Destinos definidos

Enquanto Gustavo Blanco não sabe qual equipe defenderá em 2022, o também volante Zé Welison ficou perto de um acerto com o Giresunspor, da Turquia. O empréstimo deve ser acordado até junho, mas com previsão de compra de direitos ao fim do vínculo.

Assim, Zé Welison é mais um jogador emprestado pelo Atlético nesta janela. Campeões brasileiros em 2021, o volante Alan Franco e o meia Nathan foram para o Charlotte FC e o Fluminense, respectivamente. O goleiro Jean, por sua vez, foi cedido ao CSA.

Outro que esteve no elenco na última temporada e está perto de deixar o clube alvinegro por empréstimo é o meia Hyoran, a caminho do Red Bull Bragantino.

Já outros jogadores que já estavam emprestados seguirão distantes da Cidade do Galo. O lateral-esquerdo Lucas Hernández, que defendeu o Cuiabá em 2021, está próximo de acerto com o Sport, enquanto o meia Bruninho permanecerá no Juventude e o volante Ramón Martínez seguirá no Libertad, do Paraguai.